Formel-2-Unfall in Spa: Correa noch auf der Intensivstation

Spa-Francorchamps (SID) - Der am Samstag in Spa schwer verunglückte Formel-2-Fahrer Juan Manuel Correa (USA) befindet sich im Krankenhaus in Lüttich nach wie vor auf der Intensivstation. Der 20-Jährige war am Samstagabend vier Stunden lang operiert worden und hat sich nach Auskunft der Familie mittlerweile "ein wenig erholt". Sobald sich sein Zustand weiter bessert, soll er in die USA transportiert werden.

Juan Manuel Correa liegt noch auf der Intensivstation © SID

Correa hatte bei dem Unfall, bei dem der Franzose Anthoine Hubert starb, Brüche an beiden Beinen und eine leichte Verletzung an der Wirbelsäule erlitten. Er war in der Auslaufzone der Eau-Rouge-Senke in der Highspeed-Passage Raidillon mit ca. 270 km/h in das quer zur Fahrbahn stehende Auto von Hubert gerast. Hubert wurde im Medical Center an der Strecke am Samstag um 18.35 Uhr für tot erklärt.