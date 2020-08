Formel 3: Beckmann in Silverstone erneut auf dem Podium

Silverstone (SID) - David Beckmann (Hagen) bleibt in der Formel 3 auf der Erfolgswelle. Zwei Wochen nach seinem Sieg auf dem Hungaroring fuhr der 20-Jährige am Sonntag in Silverstone auf Rang zwei. Der Trident-Pilot musste sich allein dem Russen Alexander Smoljar (ART Grand Prix) geschlagen geben, der direkt vor ihm von der Pole Position ins achte Saisonrennen gestartet war.

Beckmann fuhr in Silverstone auf Rang zwei © SID

In der Gesamtwertung der Motorsport-Nachwuchsserie verbesserte sich Beckmann mit 61,5 Punkten auf Rang drei, Spitzenreiter Oscar Piastri (Australien/94) musste seinen Prema-Boliden wegen technischer Probleme abstellen. Im Hauptrennen am Samstag hatte sich Beckmann mit Rang neun begnügen müssen, dieser bescherte ihm aber gemäß der Reverse-Grid-Regel den sehr guten zweiten Startplatz für den Sprint über 20 Runden am Sonntag.

Beckmanns Teamkollege Lirim Zendeli (Bochum) verpasste am vierten Rennwochenende der Saison als 13. und 11. die Punkteränge jeweils knapp. Weiter ohne Zähler sind Sophia Flörsch (Grünwald/Campos) und David Schumacher (Bergheim/Charouz), Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher. Flörsch fuhr auf die Plätze 22 und 21, Schumacher kam als 25. und 15. ins Ziel.