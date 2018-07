Formel 3: Mick Schumacher erstmals auf der Pole

Spa (SID) - Mick Schumacher ist stark ins Formel-3-Wochenende in Spa/Belgien gestartet und hat sich erstmals die Pole Position gesichert. Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher wird am Freitag im zweiten Rennen (15.05 Uhr) auf Startplatz eins stehen. Dem 19-Jährigen winkt damit das beste Ergebnis seiner Karriere - bislang ist Schumacher junior, der für das Team Prema Theodore Racing fährt, in der Formel 3 dreimal Dritter geworden.

Mick Schumacher holt seine erste Pole Position © SID

"Wir haben monatelang an uns gearbeitet und es nun endlich geschafft. Dass es ausgerechnet auf einer Strecke wie Spa-Francorchamps funktioniert hat, ist ein besonders schönes Gefühl", sagte Schumacher: "Ich glaube, es hat einfach alles gepasst, und das nötige Glück war auch auf meiner Seite."