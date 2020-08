Formel 3: Zendeli holt erste deutsche Pole Position

Spa-Francorchamps (SID) - In der Formel 3 hat erstmals ein deutscher Nachwuchspilot die Pole Position für das Hauptrennen erobert. Lirim Zendeli (Bochum) startet im belgischen Spa am Samstag (10.25 Uhr/Sky) vom ersten Startplatz in den 13. Saisonlauf. Der 20-Jährige vom Trident-Team setzte sich im Qualifying am Freitag vor dem Franzosen Theo Pourchaire (ART Grand Prix) durch.

Lirim Zendeli sichert sich in Spa die Pole © SID

Zendeli profitierte dabei allerdings auch vom Ablauf der Zeitenjagd. Eine rote Flagge unterbrach die Session nach etwa acht Minuten, bis dahin hatten neben Zendeli nur acht weitere Fahrer eine repräsentative Zeit gesetzt. Nach Freigabe der Strecke setzte leichter Regen ein, sodass die Konkurrenz nicht mehr an die Marke des Deutschen herankam.

Zendelis Teamkollege David Beckmann (Hagen), Vierter im Gesamtklassement, wurde Fünfter. Der Meisterschaftsführende Logan Sargeant (USA/Prema) landete knapp davor auf Rang vier.

Die Formel 3 in ihrer aktuellen Form findet seit dem vergangenen Jahr im Rahmenprogramm der Formel 1 statt. Sie war aus der GP3 und der Formel-3-Europameisterschaft hervorgegangen.