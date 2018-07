Formel E: Audi Sport ABT Schaeffler gewinnt Teamwertung

New York (SID) - Das deutsche Team Audi Sport ABT Schaeffler hat sich dank einer Aufholjagd erstmals den Titel in der Teamwertung der Formel E gesichert. Im letzten Rennen der Saison schob sich der Rennstall durch den zweiten Platz des Brasilianers Lucas di Grassi sowie den dritten Rang von Daniel Abt (Kempten) mit 264 Punkten in der Gesamtwertung noch am Team Techeetah (262) von Meister Jean-Eric Vergne vorbei.

Team Audi Sport ABT Schaeffler gewinnt die Teamwertung © SID

Vor dem Wochenende hatte der Rennstall noch 33 Punkte zurückgelegen. Am Vortag hatten di Grassi (1.) und Abt (2.) dank eines Doppelsiegs den Grundstein für den Team-Erfolg gelegt. "Wir haben vor dem Wochenende nicht damit gerechnet. Alle in unserem Team haben einen tollen Job gemacht", lobte Teamchef Allan MacNash.

Der Franzose Vergne holte beim letzten Rennen der Elektro-Autos der ersten Generation seinen vierten Saisonsieg. Am Vortag hatte sich der 28-Jährige durch den fünften Platz bereits vorzeitig seinen ersten Titel in der noch jungen Formel-E-Serie gesichert, di Grassi fuhr beim finalen Rennen entlang des Hafenbeckens von Brooklyn noch zur Vizemeisterschaft.

Andre Lotterer (Duisburg/Techeetah) landete im abschließenden Rennen nur auf Rang neun und verpasste damit wertvolle Punkte für sein Team. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra) landete eine Position davor auf Platz acht. Maro Engel (München/Venturi) sah beim Saisonfinale nicht die Zielfahne.