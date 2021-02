Formel E: Bird Abbruchsieger - Rast Zehnter

Köln (SID) - Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (Minden) ist beim zweiten Saisonrennen der Formel E in Diriyyah/Saudi-Arabien als einziger Deutscher gerade so in die Punkteränge gefahren. Der Mindener belegte nach einer Aufholjagd von Startplatz 19 den zehnten Rang. Der Sieg ging an den Briten Sam Bird im Jaguar, nachdem die Rennleitung kurz vor dem regulären Ende den Lauf wegen langwieriger Aufräumarbeiten auf der Strecke abbrach.

Formel-E-Pilot Sam Bird © SID

Rast hatte beim Saisonauftakt am Freitag an identischer Stelle im ersten Nachtrennen in der Geschichte der Elektroserie als Vierter ebenfalls für das Top-Resultat aus deutscher Sicht gesorgt.

Das Porsche-Duo Pascal Wehrlein (Worndorf) und Andre Lotterer (Duisburg) musste sich am Samstag mit den Rängen 16 bzw. 17 begnügen. Für den Oberstdorfer Maximilian Günther (BMW), der in der vergangenen Saison zwei Siege eingefahren hatte, war das Rennen wie schon am Freitag nach einem Unfall vorzeitig beendet.

Überschattet wurde der zweite Saisonlauf vom schweren Crash des Schweizers Edoardo Mortara im Abschlusstraining. Der ehemalige DTM-Pilot schlug mit seinem Venturi nach einem Bremsdefekt heftig in die Streckenbegrenzung ein. Nach zwischenzeitlichem Krankenhaus-Aufenthalt war Mortara zum Rennen bereits wieder an der Strecke, konnte aber nicht starten.

Der Rennkalender in der Formel E steht bislang nur bis Juni, Fragezeichen stehen unter anderem hinter einem Rennen am Traditionsstandort Berlin. Bislang sind acht Rennen an sechs Standorten terminiert. Der dritte Lauf ist für den 10. April in Rom vorgesehen.