Formel-E-Boss Agag positiv auf Corona getestet

Berlin (SID) - Formel-E-Boss Alejandro Agag ist am Rande des Saisonfinals der Elektroserie in Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Spanier bei Instagram mit. "Ich bin traurig, dass ich mein erstes Formel-E-Rennen verpasst habe und es stattdessen von einem Hotelzimmer in Berlin aus verfolgen musste", schrieb Agag. Er werde nun die Protokolle befolgen, "damit jeder bei guter Gesundheit bleibt".

Alejandro Agag ist Gründer der Elektroserie © SID

Die Formel E bringt ihre durch die Coronakrise unterbrochene Saison mit sechs Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu Ende. Das erste Rennen am Mittwoch hatte der Meisterschaftsführende Antonio Felix da Costa aus Portugal gewonnen, Porsche-Fahrer Andre Lotterer (Duisburg) wurde Zweiter. DTM-Champion Rene Rast (Audi) belegte den elften Platz.