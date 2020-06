Formel E: DTM-Champion Rast erhält vakantes Audi-Cockpit

Köln (SID) - Audi wird das vakante Cockpit für die verbleibenden Saisonrennen in der Formel E mit dem zweimaligen DTM-Champion Rene Rast (Minden) besetzen. Wie die Ingolstädter mitteilten, ersetzt der 33-Jährige Daniel Abt, der Ende Mai nach einem Betrug in einem virtuellen Formel-E-Rennen entlassen worden war. Rast, der bereits 2016 einen Lauf in der Elektroserie absolviert hatte, bleibt darüber hinaus auch der DTM erhalten. Da es keine terminlichen Überschneidungen gibt, startet er in beiden Serien.

Rene Rast wagt einen Abstecher in die Formel E © SID

"Die Anforderungen an die Fahrer in der Formel E sind groß: Neben dem puren Speed geht es auch um Effizienz, Batteriemanagement und die perfekte Strategie – und das alles noch auf engen Stadtkursen, auf denen es meist ganz schön turbulent zugeht", sagte Rast, der im Juli mit seinem neuen Teamkollegen Lucas di Grassi (Brasilien) Testfahrten auf dem Lausitzring absolvieren wird.

Seinen ersten Renneinsatz hat Rast am 5. August, wenn für die Formel E der erste von insgesamt sechs Läufen in Berlin ansteht. Ihr bis heute letztes Rennen hatte die Serie am 29. Februar in Marrakesch absolviert, anschließend sorgte die Coronakrise für Stillstand und die Absage zahlreicher Rennen. Die Saison endet mit den sechs Berlin-Rennen, die innerhalb von nur neun Tagen durchgezogen werden sollen.

Der Fahrerwechsel bei Audi hat kuriose Gründe: Abt hatte ein Rennen der "Race at Home Challenge" nicht selbst bestritten, stattdessen ließ er sich von dem österreichischen Sim-Racer Lorenz Hörzding vertreten. Der Schwindel flog auf. Abt hatte Verdacht erregt, weil seine Videokamera während eines Interviews ausgeschaltet war, später war das Gesicht des Piloten von einem Gegenstand verdeckt.