Formel E: Geschäftsführer Agag wird Vorsitzender

Ad Diriyah (SID) - Die Formel E hat unmittelbar vor dem Start in ihre fünfte Saison einen neuen Vorsitzenden. Der Spanier Alejandro Agag, Gründer und bislang Geschäftsführer der Elektroserie, übernimmt den Job von Simon Freer. Das teilte die Formel E am Freitag mit. Ein neuer Geschäftsführer werde "in den kommenden Monaten" berufen, bis dahin bleibe Agag im Amt.

Alejandro Agag ist Gründer der Elektroserie © SID

Agag (48) hatte die Schaffung einer Formelserie für Elektroautos im Jahr 2011 gemeinsam mit Jean Todt, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, angestoßen. Etwa drei Jahre später stieg der erste ePrix, in den Folgejahren strömten die großen Hersteller in die zukunftsträchtige Serie. Audi und BMW sind in der am Samstag (13 Uhr MEZ) im saudi-arabischen Ad Diriyah startenden Meisterschaft dabei, Mercedes und Porsche werden in der nächsten Saison folgen.