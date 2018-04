Formel E: Lotterer in Rom Dritter

Rom (SID) - Der deutsche Rennfahrer Andre Lotterer (Duisburg) ist in der Elektro-Serie Formel E zum zweiten Mal auf das Podium gefahren. Beim siebten Saisonrennen in Rom kam der Neuling vom chinesischen Team Techeetah auf den dritten Platz. Sieger nach 33 Runden wurde der Brite Sam Bird (Virgin Racing) vor dem Brasilianer Lucas di Grassi (Audi). 9,518 Sekunden trennten Lotterer vom Sieger.

Platz drei für Andre Lotterer in Rom © SID

Dahinter wurde Daniel Abt (Kempten/Audi) Vierter und ist bester Deutscher in der Gesamtwertung (5.). Diese wird weiterhin von Jean-Eric Vergne (Frankreich/Techeetah) angeführt. Lotterer ist Neunter.

Pole-Starter Felix Rosenqvist (Schweden/Mahindra) dominierte das ereignisreiche Rennen, ehe dem 26-Jährigen in der 23. Runde ein Fahrfehler unterlief, der ihn den sicher geglaubten Sieg kostete.

Das achte von insgesamt zwölf Rennen steht am 28. April in Paris an. Der Berlin ePrix findet am 19. Mai auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. In den kommenden Jahren werden nach Audi auch BMW, Mercedes und Porsche werksseitig in die Rennserie einsteigen.