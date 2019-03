Formel E: Lotterer verpasst das Podest

Sanya (SID) - Der dreimalige Le-Mans-Gewinner Andre Lotterer (Duisburg) hat seinen ersten Podestplatz der laufenden Formel-E-Saison knapp verpasst. Bei der Premiere der Elektro-Rennserie im chinesischen Sanya am Samstag holte der 37-Jährige im Techeetah-Boliden den vierten Rang, knapp anderthalb Sekunden fehlten letztlich auf Platz drei. Lotterers Teamkollege Jean-Eric Vergne (Frankreich) gewann vor dem Briten Oliver Rowland (Nissan) und dem Portugiesen Antonio Felix da Costa im BMW.

Andre Lotterer belegt in China den vierten Platz © SID

Vergne krönte sich damit zum sechsten Sieger im sechsten Saisonrennen. Lotterer, der vor zwei Wochen in Hongkong nur aufgrund eines späten Unfalls seinen ersten Erfolg verpasst hatte, gehört im Gesamtklassement als Neunter (41 Punkte) weiter zur Verfolgergruppe. An der Spitze steht nun Felix da Costa (62 Punkte) vor dem Belgier Jerome D'Ambrosio (Mahindra/59) und Vergne (54).

Bester Deutscher ist Daniel Abt (44) im Audi als Siebter, der am Sonntag gleich hinter Lotterer den fünften Platz belegte. Auch der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf/Mahindra) landete als Achter in den Top 10.

Am 13. April startet mit dem ePrix in Rom die Europa-Saison, es folgen Rennen in Paris, Monaco, Berlin und Bern, bevor das Saisonfinale am 13./14. Juli in New York steigt. In der deutschen Hauptstadt ist die Formel E am 25. Mai erneut auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu Gast.