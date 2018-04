Formel E: Lotterer verpasst in Paris das Podest

Paris (SID) - Der deutsche Rennfahrer Andre Lotterer (Duisburg) hat in der Elektro-Serie Formel E seinen dritten Podestplatz unglücklich verpasst. Beim achten Saisonrennen in Paris lag der Neuling vom chinesischen Team Techeetah in der Schlussphase lange auf Platz zwei, wurde aber wegen nachlassender Batterie noch auf Platz sechs durchgereicht.

Andre Lotterer wird in Paris nur Sechster © SID

Zudem raste Lotterer der am Ende drittplatzierte Brite Sam Bird (Virgin Racing) noch von hinten in den langsamer werdenden Wagen, dabei wurde unter anderem der Heckflügel schwer beschädigt. Seinen vierten WM-Sieg feierte Lotterers Teamkollege Jean-Eric Vergne. Der Franzose lag nach 49 Runden knapp fünf Sekunden vor dem Brasilianer Lucas di Grassi im Audi.

Das neunte von insgesamt zwölf Rennen steht am 19. Mai in Berlin an. Der ePrix findet auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. In den kommenden Jahren werden nach Audi auch BMW, Mercedes und Porsche werksseitig in die Rennserie einsteigen.