Formel E: Rast nach Zeitstrafe nur 17. - Bird Abbruchsieger

Köln (SID) - Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (Minden) hat beim zweiten Saisonrennen der Formel E in Diriyyah/Saudi-Arabien nach einer nachträglichen Zeitstrafe als 17. die Punkteränge verfehlt. Dem Audi-Piloten wie auch einigen Kollegen wurde zum Verhängnis, dass sie nicht wie vorgeschrieben den sogenannten Attack Mode zweimal aktiviert hatten. Trotz einer langen Safety-Car-Phase, in der dies unmöglich war, und dem anschließenden Rennabbruch kannten die Regelhüter keine Gnade.

Formel-E-Pilot Sam Bird © SID

Am Sieg des Briten Sam Bird im Jaguar änderte sich dadurch nichts, dahinter kam es aber zu etlichen Verschiebungen. Bester Deutscher auf Rang zehn war letztlich der Worndorfer Pascal Wehrlein im Porsche vor seinem Markenkollegen Andre Lotterer (Duisburg). Für den Oberstdorfer Maximilian Günther (BMW) war das Rennen wie schon am Freitag nach einem Unfall vorzeitig beendet.

In der Meisterschaft ist Rast nach Rang vier am Freitag als Siebter mit 13 Punkten der beste Deutsche, in Führung liegt Auftaktsieger Nyck de Vries (Niederlande/Mercedes) mit 32 Zählern.

Überschattet wurde der zweite Saisonlauf der neuerdings zur Weltmeisterschaft erhobenen Formel E von den schweren Unfällen des Schweizers Edoardo Mortara im Abschlusstraining sowie des Briten Alex Lynn. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Während Mortara das Hospital bereits wieder verlassen konnte, wurde Lynn am Abend noch Checks unterzogen.

Der Rennkalender in der Formel E steht bislang nur bis Juni, Fragezeichen stehen unter anderem hinter einem Rennen am Traditionsstandort Berlin. Bislang sind acht Rennen an sechs Standorten terminiert. Der dritte Lauf ist für den 10. April in Rom vorgesehen.