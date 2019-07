Formel E: Vergne crasht zweimal - und steht vor Titelgewinn

New York (SID) - Der Franzose Jean-Eric Vergne steht in der Elektroserie Formel E vor der erfolgreichen Titelverteidigung - obwohl das vorletzte Saisonrennen in New York einen denkbar ungünstigen Verlauf für den ehemaligen Formel-1-Piloten nahm. Der Techeetah-Fahrer verpasste am Samstag nach einem Unfall zu Beginn und einem weiteren auf der letzten Runde als 15. deutlich die Punkteränge.

Vergne steuert auf den Titel zu © SID

Da sein erster Verfolger Lucas di Grassi (Brasilien) im Audi nicht über Platz fünf hinauskam, hat Vergne dennoch beste Chancen auf den erneuten Triumph. Vor dem Saisonfinale am Sonntag (22.00 Uhr/Eurosport) im Big Apple hat Vergne mit 131 Punkten 23 Zähler Vorsprung auf di Grassi.

25 Punkte gibt es für den Rennsieg, durch Zusatzpunkte für die Pole Position und die schnellste Rennrunde kann ein Pilot in einem Rennen maximal 29 Zähler ergattern. Di Grassi darf damit auf seinen zweiten Formel-E-Titel nach 2017 zumindest weiter hoffen. Auch Samstags-Sieger Sebastien Buemi (Schweiz/104) im Nissan hat noch theoretische Chancen auf den Gesamtsieg.

Sein Teamkollege Daniel Abt im zweiten Audi vergab die Chance auf das Podest, als er in der Schlussphase vom dritten Rang zurückfiel. Der Kemptener wurde letztlich Sechster. Dennoch hat Audi weiter die Möglichkeit, den Titel in der Teamwertung erfolgreich zu verteidigen. Die Ingolstädter liegen auf Rang zwei hinter Vergnes Techeetah-Team.

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf/Mahindra) wurde am Samstag trotz des Starts von Rang zwei nur Siebter. Andre Lotterer (Duisburg) musste wie sein Teamkollege Vergne nach einem frühen Crash an die Box und landete nur auf Platz 17. Der Oberstdorfer Maximilian Günther (Dragon) schied in der Schlussphase aus.