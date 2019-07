Formel E: Vergne verteidigt Titel erfolgreich

New York (SID) - Der Franzose Jean-Eric Vergne hat als erster Rennfahrer den Titel in der Elektroserie Formel E erfolgreich verteidigt. Im letzten Saisonrennen in New York behauptete der Techeetah-Pilot mit einem siebten Platz die Führung im Gesamtklassement. Der Niederländer Robin Frijns gewann das Finale überlegen.

Franzose Vergne verteidigt WM-Titel erfolgreich © SID

Vergne beendete die fünfte Formel-E-Saison mit 136 Punkten vor Sebastien Buemi (Schweiz/119) und Lucas di Grassi (Brasilien/108). Daniel Abt (Kempten) war am Sonntag als Fünfter bester Deutscher und wurde in der Gesamtwertung mit 95 Punkten Siebter. Techeetah gewann mir 222 Punkten erstmals die Teamwertung vor dem entthronten Titelverteidiger Audi (203).

Die Verfolger hätten nur eine Chance auf den Titelgewinn gehabt, wenn Vergne im 13. Rennen leer ausgegangen wäre. Doch der dreimalige Saisonsieger brachte seinen Vorsprung souverän nach Hause.

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde am Schlusstag 13. und beendete die Saison 2018/19 auf Rang zwölf. Andre Lotterer (Duisburg) schied nach einer Kollision frühzeitig aus.