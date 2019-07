Formel E: Vergne vor zweitem Titel

New York (SID) - Die zweite Krönung von Jean-Eric Vergne steht bevor: Der Franzose geht als klarer Favorit ins Finale der fünften Formel-E-Saison, die mit zwei Rennen in New York am Samstag und Sonntag (jeweils 22.03 Uhr MESZ/Eurosport und zdf.de) endet. Auch Vergnes deutscher Techeetah-Teamkollege Andre Lotterer hat als Meisterschaftsvierter noch Titelchancen - allerdings könnten selbst die ersten beiden Siege für den 37-Jährigen in der Elektrorennserie zu wenig sein.

Vergne geht als Favorit ins Finale der Formel-E-Saison © SID

"Ich wäre gern in einer besseren Situation, versuche aber, das Beste daraus zu machen. Dass ich noch kein Formel-E-Rennen gewonnen habe, motiviert mich", sagte der frühere Le-Mans-Sieger. Auf der Zielgeraden der turbulenten Saison mit acht verschiedenen Siegern in elf Rennen hält aber Vergne alle Trümpfe in der Hand.

Inklusive Bonifikationen für die schnellste Rennrunde und die Pole Position sind in den Straßen von Brooklyn maximal noch 58 Punkte zu gewinnen. Komfortable 32 Punkte beträgt Vergnes Vorsprung auf den Brasilianer Lucas di Grassi (Audi), 43 auf Jaguar-Pilot Mitch Evans aus Neuseeland und 44 auf Lotterer. Selbst der Kemptener Daniel Abt im zweiten Audi ist als Achter der Meisterschaft mit 55 Zählern weniger als Vergne theoretisch noch im Rennen.

Die Zahlen sprechen aber eindeutig für Titelverteidiger Vergne, der bereits mit einem Sieg im vorletzten Rennen der erste zweimalige Champion der Formel E wäre. "Das wäre der größte Erfolg in meiner Karriere", sagte der frühere Formel-1-Pilot.