Formel-E-WM ab 2021 exklusiv auf Sat.1

Köln (SID) - Die 2021 erstmals offiziell als Weltmeisterschaft ausgetragene Formel-E-Saison wird komplett und exklusiv im deutschen Free-TV und online bei Sat.1 zu sehen sein. Dies gab die Sendergruppe ProSiebenSat.1 am Dienstag bekannt. Über wie viele Jahre sich der "langfristige" Vertrag erstreckt, wurde nicht mitgeteilt.

Die Formel-E-Saison 2021 wird bei Sat.1 zu sehen sein © SID

Alexander Rösner, ran-Sportchef: "Unser 'ran racing'-Team freut sich darauf, diesen faszinierenden Weg des nachhaltigen Formel-Motorsports langfristig medial begleiten und mitgestalten zu dürfen und der Formel E als Rennserie der Zukunft im deutschen Free-TV ein Zuhause zu geben."

Bislang hatten neben dem paneuropäischen Sender Eurosport auch ARD und ZDF einzelne Rennen übertragen. Die ARD sorgte dabei mit ihrer Premierenübertragung vom Berlin E-Prix am 19. Mai 2018 mit insgesamt 1,46 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,2 Prozent für den noch gültigen Quotenrekord in Deutschland. Die Livebilder wurden im Rahmen der Sportschau gezeigt.

Vor den letzten beiden Saisonrennen am Mittwoch und Donnerstag auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof ist die Elektroserie sportlich bereits entschieden. Neuer Titelträger wurde am vergangenen Sonntag in der deutschen Hauptstadt der Portugiese Antonio Felix da Costa.