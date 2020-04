Formel E sammelt bei virtuellen Rennen für UNICEF

Köln (SID) - Die Formel E greift in Zeiten der Coronakrise dem Kinderhilfswerk UNICEF mit eSport-Rennen unter die Arme. Wie ABB, der Veranstalter der Rennserie, am Mittwoch mitteilte, werden an neun aufeinanderfolgenden Wochenenden bei der "Race at Home Challenge" an Simulatoren Rennen ausgetragen. Die Rennen werden in zwei getrennten, parallel laufenden Startfeldern ausgetragen, eines besteht aus den Formel-E-Fahrern, das andere aus Investoren der Rennserie und eSportlern.

Formel E sammelt bei virtuellen Rennen für UNICEF © SID

"Die Spenden aus dem Wettbewerb werden von UNICEF an umfassende Notfallprojekte auf der ganzen Welt weitergeleitet, z.B. zur Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung für medizinisches Personal und für die Einrichtung von Heimlernprogrammen für Kinder, die derzeit nicht zur Schule gehen können", teilte die Formel E mit.