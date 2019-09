Forsberg will mit Leipzig "irgendwann Meister werden"

Leipzig (SID) - Spielmacher Emil Forsberg von Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig schielt heimlich in Richtung Meisterschale. "Ich weiß, dass wir sicher nicht Titelkandidat Nummer eins sind. Aber natürlich will ich irgendwann Meister werden, das wollen alle Fußballer. Wir haben eine richtig tolle Mannschaft und keine schlechten Chancen, das einmal zu schaffen", sagte der Schwede der Sport Bild. Gleichzeitig betonte Forsberg jedoch auch, noch nicht mit Bayern München und Borussia Dortmund auf Augenhöhe zu sein.

Emil Forsberg hat hohe Ziele mit RB Leipzig © SID

"Es ist zu früh, das zu sagen. Entscheidend ist, wie wir reagieren, wenn es nicht läuft", sagte der 27-Jährige. Im Moment läuft es bei RB jedoch ausgezeichnet. Aus den fünf ersten Ligaspielen gab es vier Siege und ein Remis. Der Abstand auf die zweitplatzierten Bayern beträgt derzeit zwei Punkte. Um tatsächlich konstant auf dem Level des Rekordmeisters zu spielen, hat Forsberg eine klare Idee. "Das Wichtigste wird sein, dass wir noch mehr Spektakel mit dem Ball machen", sagte Forsberg. Er finde, RB könne vor allem "in der eigenen Hälfte können wir noch besser mit dem Ball sein".

Im Hinblick auf seine eigene Zukunft bei Leipzig verwies Forsberg auf die jugendliche Personalpolitik der Sachsen. So fühle er sich bei RB "sehr wohl", aber wisse nicht, "ob sie mich für immer haben wollen. Ich habe die Qualität, aber vielleicht bin ich RB bald zu alt", so Forsberg. RB ist bekannt dafür, vornehmlich Spieler unter 24 Jahren zu verpflichten. Forsberg war in der Vergangenheit derweil öfter mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht worden.