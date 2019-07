Fortuna Düsseldorf diniert im Trainingslager in "Köln"

Köln (SID) - Die Fußballer von Bundesligist Fortuna Düsseldorf werden in ihrem Trainingslager im Westerwald bei jeder Mahlzeit an den Erzrivalen aus der Domstadt erinnert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel speist in ihrem Hotel in Westerburg im Raum "Köln". Das berichtet der Express.

Fortuna Düsseldorf trainiert aktuell im Westerwald © SID

"Ich glaube, dass es den Spielern und auch mir egal ist, in welchem Raum wir essen. Ob Köln, Leverkusen – oder Buxtehude", sagte Funkel der Zeitung. Der 65-Jährige war selbst von Februar 2002 bis Oktober 2003 Trainer des 1. FC Köln.

Auf den Aufsteiger von der anderen Rheinseite trifft die Fortuna in der kommenden Bundesliga-Saison Anfang November und Mitte März. Die letzten Erstligaduelle beider Klubs datieren aus der Saison 1996/97.