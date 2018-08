Fortuna Düsseldorf feiert Schützenfest in Benrath

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich im letzten Test vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel bei Rot-Weiß Koblenz in Torlaune gezeigt. Beim Düsseldorfer Bezirksligisten VfL Benrath siegte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel vor 3500 Zuschauern am Dienstag mit 13:0 (5:0). Erfolgreichster Torschütze war der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Emir Kujovic mit fünf Treffern.

Fortuna Düsseldorf feierte im Testspiel ein Schützenfest © SID

Die Fortuna bestreitet ihr erstes Pflichtspiel in dieser Spielzeit am Sonntag (15.30/Sky) zum Auftakt des DFB-Pokals beim Oberligisten aus Rheinland-Pfalz. Am Samstag darauf steht das Bundesliga-Comeback gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) auf dem Programm.