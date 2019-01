Fortuna Düsseldorf leiht Gül nach Wehen aus

Wiesbaden (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Innenverteidiger Gökhan Gül bis zum Ende der Rückrunde an Drittligist SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen. Dies bestätigten beide Klubs am Dienstag. Eine Kaufoption haben beide Vereine nicht vereinbart. Der 20-Jährige absolvierte 43 Pflichtspiele für Fortunas U23 in der Regionalliga West und eine Partie in der 2. Bundesliga.