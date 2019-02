Fortuna-Sportvorstand Pfannenstiel sieht Frankfurt als Vorbild

Düsseldorf (SID) - Lutz Pfannenstiel, Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, hat den Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt als Vorbild bezeichnet. "Wir wollen uns in der Bundesliga etablieren und in eine Saison gehen, ohne zu wissen, dass wir sowieso gegen den Abstieg spielen", sagte Pfannenstiel der Rheinischen Post (Freitagsausgabe): "Eintracht Frankfurt ist ein gutes Beispiel, das von den Voraussetzungen vor ein paar Jahren mit Fortuna heute zu vergleichen ist."

Pfannenstiel will sich an Frankfurt orientieren © SID

Frankfurts Manager Fredi Bobic habe aus der Eintracht "in vier, fünf Jahren einen Verein gemacht, der nun Spieler mit zweistelligen Millionenmarktwerten hat, der zwei Mal im Pokalfinale war, die Bayern geschlagen hat und nun in Europa gegen große Klubs gewinnt", sagte Pfannenstiel: "Wenn das ein Verein wie die Eintracht so hinkriegt, dann ist vieles im Fußball möglich."

Bis dahin habe Düsseldorf aber noch einen weiten Weg vor sich, sagte der 45-Jährige: "Wir werden auch in der nächsten Saison noch keine Bäume ausreißen können. Wir werden genauso bodenständig und demütig arbeiten. Wir dürfen nicht größenwahnsinnig werden. Wir wollen natürlich auf Dauer auch Eigenkapital mit Spielern schaffen."