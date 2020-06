Fortuna-Trainer Rösler: "Wir haben keine Angst"

Düsseldorf (SID) - Trainer Uwe Rösler von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf fordert für das Abstiegsduell gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Normalität: "Auch vor Endspielen hilft es, die Abläufe in der Vorbereitung so normal wie möglich zu halten. Aus der Routine, die wir entwickelt haben, wollen wir unsere Kraft ziehen."

Rösler will mit seinem Team "dominant auftreten" © SID

Mit dem FC Augsburg, der rein rechnerisch auch noch absteigen kann, erwartet Rösler eine defensiv starke Kontermannschaft. Die Fortuna müsse "nicht abwartend spielen, sondern dominant auftreten".

Düsseldorf steht mit 29 Punkten auf dem Relegationsplatz. Angst verspüre der 51-Jährige bei seiner Mannschaft deshalb nicht: "Die Mannschaft macht einen ruhigen, besonnenen Eindruck." Zeitgleich treffen die zwei weiteren Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 und Werder Bremen aufeinander.