Fortuna: Weiterer Spieler verlässt die Quarantäne

Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf konnte am Donnerstagmorgen auf einen weiteren Spieler im Mannschaftstraining zurückgreifen, der aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb des Teams unter vorsorgliche Quarantäne gestellt worden war. Dies gab der Verein bekannt.

Zweiter Fortuna-Spieler kehrt aus Quarantäne zurück © SID

Vorausgegangen waren nach Klubangaben Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und weitere "eingehende Ermittlungen". Die Fortuna war am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten waren am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, daraufhin musste sich der gesamte Rest der Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam in häusliche Quarantäne begeben. Am Montag wurden die Beteiligten wieder auf COVID-19 getestet, alle Befunde waren negativ.

Die beiden positiv getesteten Spieler sowie drei weitere Akteure, die durch das Gesundheitsamt als "Kontaktperson 1" identifiziert wurden, konnten zunächst bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.