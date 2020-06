Fortuna auf Relegationskurs - FCA endgültig gerettet

Düsseldorf (SID) - Traditionsklub Fortuna Düsseldorf hält sein Schicksal vor dem Saisonfinale der Fußball-Bundesliga in der eigenen Hand. Die Rheinländer kämpften sich im Heimspiel gegen den FC Augsburg zu einem 1:1 (1:1) und gehen als Tabellen-16. in den letzten Spieltag - die Rettung ist aber nur noch in der Relegation möglich.

Fortuna Düsseldorf bleibt auf dem Relegationsplatz © SID

Rouwen Hennings (25.) sicherte mit seinem 15. Saisontreffer das bereits neunte Remis unter Trainer Uwe Rösler. Die Gäste waren nach einem klasse Solo von Florian Niederlechner (10.) zunächst in Führung gegangen. Der Klassenerhalt ist dem Team von Heiko Herrlich nun nicht mehr zu nehmen.

Für die Fortuna, die am 34. Spieltag beim schon geretteten Aufsteiger Union Berlin antritt, geht es am kommenden Wochenende im Fernduell mit Werder Bremen um den Bundesliga-Verbleib. Die Hanseaten verloren am Samstag parallel beim FSV Mainz 05 und liegen zwei Punkte hinter den Düsseldorfern.

"Wir haben uns nach Rückschlägen nie aus der Ruhe bringen lassen", predigte Fortuna-Coach Rösler erst unter der Woche nach dem späten Comeback bei RB Leipzig (2:2). Und auch drei Tage später gegen den FCA musste sein Team früh beweisen, wie es mit Nackenschlägen umgeht - sogar in doppelter Hinsicht.

Zunächst nahm Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) ein Hennings-Tor aufgrund eines Handspiels des bedrängten Kaan Ayhan nach Ansicht der Videobilder zurück, die Überprüfung dauerte mehr als drei Minuten. Praktisch im Gegenzug durfte dann Niederlechner auf der linken Seite durch die Düsseldorfer Abwehr spazieren, sein Abschluss vom Fünfmeterraum war nicht zu halten.

Die Fortuna war nur kurz geschockt und übernahm auf dem neu verlegten Düsseldorfer Rasen nach und nach mehr Spielanteile. Erik Thommys (16.) Schuss im Sechzehner wurde geblockt. Dann zog Hennings nach einem Augsburger Ballverlust im Spielaufbau aus halblinker Position ab - der Ball rauschte aus 25 Metern flach ins lange Eck.

Beide Teams suchten durchaus spielerische Ansätze. Die Gastgeber besaßen mehr Feldvorteile, kreierten aber kaum gefährliche Situationen. Nach einem langen Ball stand dann plötzlich Ruben Vargas (32.) frei vor F95-Schlussmann Florian Kastenmeier, der mit einem starken Reflex die erneute Gäste-Führung verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel wurde Augsburg gefährlicher und profitierte von Düsseldorfer Nachlässigkeiten im Spielaufbau. Die Düsseldorfer Innenverteidiger Ayhan und Andre Hoffmann zeigten einige Unsicherheiten, der FCA drang immer wieder über die linke Außenposition vor. Einen Distanzschuss von Vargas (55.) parierte Kastenmeier zur Ecke, ein Freistoß von Marco Richter (64.) flog über das Tor.

Die Fortuna stabilisierte sich etwas und investierte wieder mehr. Einen Hennings-Kopfball klärte der starke Niederlechner von der Linie (69.), um dann auf der Gegenseite selbst eine gute Chance zu vergeben (71.). Es entwickelte sich eine spannende und hitzige Schlussphase.