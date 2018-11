Fortuna bangt vor Auswärtsspiel in München um Ayhan

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Auswärtsspiel beim Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Abwehrspieler Kaan Ayhan. "Er ist mit starken Schmerzen im Fuß von der türkischen Nationalmannschaft zurückgekommen und hat am Donnerstag nicht trainiert. Es ist nichts kaputt und wir schauen am Freitag, ob es geht", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel vor der Abreise des Aufsteigers nach München.

Ayhan-Einsatz vor Bayern-Spiel fraglich © SID

Mittelfeldspieler Marcel Sobottka und Innenverteidiger Andre Hoffmann sind nach ihren langen Verletzungspausen für München noch kein Thema, teilte der 64-Jährige weiter mit. Funkel hofft, dass seine Spieler nach dem 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause mit breiter Brust beim Titelverteidiger antreten: "Wir wissen, wie schwer es in München ist, aber wir fahren sicher nicht dort hin, um das Spiel abzuschenken."