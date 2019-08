Fortuna feiert souveränen Testspielsieg

Krefeld (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat drei Tage nach dem mühevollen Pokaltriumph beim Oberligisten FC Villingen (3:1 n.V.) einen lockeren Testspielsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich am Dienstag beim Kreisligisten TSV Krefeld-Bockum mit 7:0 (4:0) durch.

Kelvin Ofori unterschreibt seinen ersten Profivertrag © SID

Der 18-jährige Kelvin Ofori, der auch schon im Pokal ein Tor erzielt hatte, überzeugte mit einem Doppelpack (6., 68.). Dawid Kownacki (83., 87.) traf ebenfalls zweimal für die Fortunen, die allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten waren. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) starten die Düsseldorfer bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison.