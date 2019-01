Fortuna leiht Nielsen an Duisburg aus

Duisburg (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg rüstet für die Mission Klassenerhalt weiter personell auf. Von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf haben die Meidericher den norwegischen Offensivspieler Havard Nielsen bis zum Saisonende ausgeliehen.

Neuzugang Nielsen und Sportdirektor Ivo Grlic (l.) © SID

"Havard ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der mit gutem Tempo auch viel Tiefe in unser Spiel bringen wird", sagte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht. Der 25-jährige Nielsen, der in dieser Saison bisher nur einen Kurzeinsatz im DFB-Pokal verbuchen konnte, war bereits am Sonntag aus dem Fortuna-Trainingslager in Marbella abgereist.

Der MSV, Tabellen-16. der 2. Bundesliga, hatte am Vortag die Verpflichtung von Verteidiger Joseph Baffo bekannt gegeben, zudem wurde Torwart Felix Wiedwald von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.