Fortuna "mehrere Wochen" ohne Kownacki

Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf muss "mehrere Wochen" auf Dawid Kownacki verzichten. Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, hat sich der 23 Jahre alte Stürmer im Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg (2:2) in einem Zweikampf eine Adduktorenverletzung mit Sehnenbeteiligung zugezogen.

Der Pole hatte bislang in dieser Saison für die Fortuna nur zwei Kurzeinsätze (ein Tor). In der Abstiegssaison war er in 21 Pflichtspielen ohne Treffer geblieben, aber auch fast vier Monate wegen einer Knieverletzung ausgefallen.