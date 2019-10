Fortuna mit Tote-Hosen-Sondertrikot gegen Bayern

Düsseldorf (SID) - 30 Jahre nach Beginn der Partnerschaft mit den Toten Hosen tritt Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf zum Schlagerspiel gegen Meister Bayern München (23. November) in einem mit der Düsseldorfer Rockband gestalteten Sondertrikot an. Auf der Brust des schwarzen Dresses prangen ein Totenkopf und ein Stern als das Markenzeichen der "Hosen", in den rot-weißen Querstreifen findet sich zudem die Soundkurve des Songs "Alles aus Liebe" wieder. Den Trikotärmel ziert das "Bis zum bitteren Ende"-Logo der Musiker.

Sondertrikot von Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München © SID

Die Band um Kultsänger Campino unterstützt Fortuna seit 1989. Nach einer Spendenaktion 1989 zur Verpflichtung von Spielern fungierten die Toten Hosen in späteren Jahren zwischenzeitlich sogar als Haupt- und Trikotsponsor des früheren Pokalsiegers. Die damaligen Jerseys haben bei den Fortuna-Fans Legenden-Status.

Die neuerliche Trikotaktion erfolgt in Abstimmung mit Düsseldorfs regulären Werbepartnern. Der Haupt- und auch der Ärmelsponsor verzichten für das Duell mit München auf die Präsentation ihrer Logos auf den Düsseldorfer Trikots.