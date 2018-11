Fortuna mit Winter-Trainingslager in Marbella

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bezieht wie im Aufstiegsjahr sein Winter-Trainingslager erneut in Marbella/Spanien. Vom 5. bis zum 12. Januar 2019 bereitet Trainer Friedhelm Funkel die Spieler auf die Rückrunde vor.

Fortuna Düsseldorf trainiert im Winter in Spanien © SID

Am 3. Januar 2019 steht nach dem Weihnachtsurlaub der Trainingsauftakt auf dem Programm. In Marbella bestreitet die Fortuna auch Testspiele, Gegner und Termine stehen allerdings noch nicht fest. Nach der Rückkehr aus Spanien startet die Fortuna am 19. Januar 2019 (15.30 Uhr/Sky) mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Bundesliga-Rückrunde.