Fortuna nimmt US-Amerikaner Sands unter die Lupe

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf beobachtet einen weiteren US-Amerikaner. Wie der Tabellen-16. mitteilte, nimmt der 19-jährige James Sands "bis auf Weiteres" als Gastspieler am Training der Profimannschaft teil. Der Junioren-Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison 19-mal in seiner Heimat für New York City FC zum Einsatz, in der Major League Soccer (MLS) wird nach dem Kalenderjahr gespielt.

James Sands (l.) trainiert bei Düsseldorf mit © SID

In Zack Steffen und Alfredo Morales stehen schon zwei US-Amerikaner im Kader der Rheinländer.