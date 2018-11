Fortuna tankt Selbstvertrauen

Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat sich vor dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Meister Bayern München (24. November) in Torlaune präsentiert. Gegen den Fünftligisten und langjährigen Kooperationspartner Sportfreunde Baumberg gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Düsseldorfer Stadtteil Garath 5:1 (2:0). Erfolgreichster Torschütze war Stürmer Marvin Duksch (37., 53. und 70.) mit drei Treffern.

Die Fortuna gewann deutlich gegen Baumberg © SID

Die Begegnung hatte ursprünglich am 8. Juli in einem Langenfelder Stadion stattfinden sollen. Dort war jedoch in der Nacht zuvor eine Tribüne mutwillig niedergebrannt worden.