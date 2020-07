Fortuna verlängert Vertrag mit Bodzek um ein Jahr

Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Führungsspieler Adam Bodzek um ein Jahr verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der 34-Jährige geht damit in der kommenden Spielzeit in seine zehnte Saison für die Rheinländer. Insgesamt bestritt Bodzek 253 Pflichtspiele für die Fortuna.

Geht in seine zehnte Saison bei der Fortuna: Adam Bodzek © SID

"Man hat auch in der abgelaufenen Saison wieder gesehen, wie wichtig Adam Bodzek auf und neben dem Platz für uns ist. Uns steht ein großer personeller Umbruch bevor – umso wichtiger ist es, dass das Team auch Säulen wie Adam behält", sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein: "Mit seinen Führungsqualitäten, seiner Erfahrung und seinen sportlichen Fähigkeiten wird er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein."