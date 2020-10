Fortuna verschiebt Mitgliederversammlung auf den 12. Dezember

Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verschiebt wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte in der Stadt die für den 8. November geplante Mitgliederversammlung auf Samstag, 12. Dezember. Statt in der hemischen Arena wird die Versammlung in virtueller Form stattfinden. Das beschloss der Vorstand des Zweitligisten nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat.

Allen Vereinsmitgliedern werden in den kommenden Tagen Unterlagen und Zugangsdaten für die Teilnahme zugesendet.