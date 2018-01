Four-Continents: Nordkoreanische Paarläufer vorerst Vierte

Taipeh (SID) - Die nordkoreanischen Paarläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik nehmen nach dem Kurzprogramm bei den Four-Continents in Taipeh den vierten Platz ein. Das Duo gehört zu den 22 Athleten aus dem Norden, die im Februar an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen werden. Rang eins nach der Kurzkür ging an Ashley Cain und Timothy Leduc aus den USA.

Tae-Ok (r.) und Ju-Sik nach Kurzprogramm auf Platz vier © SID

Das Paar aus Pjöngyang hatte sich, anders als alle übrigen Sportler aus dem Norden des geteilten Landes, sportlich für Olympia qualifiziert. Dies gelang den beiden Läufern bei der Nebelhorn-Trophy Ende September vergangenen Jahres in Oberstdorf.

Die Four-Kontinents stellen für viele nicht-europäische Athleten die Generalprobe für Pyeongchang dar. Seit der Qualifikation im Allgäu hatten Ryom und Kim keinen Wettkampf mehr bestritten. Die Kür-Entscheidung in der Hauptstadt Taiwans fällt am Freitag.