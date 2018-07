Fragen und Antworten zu den European Championships in Glasgow und Berlin

Hamburg (SID) - Was liegt an?

Kessing wünscht sich Gänsehaut-Atmosphäre in Berlin © SID

Vom 2. bis 12. August finden in Glasgow und Berlin die ersten European Championships statt. Ausgetragen werden weitgehend zeitgleich die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin sowie die europäischen Titelkämpfe im Schwimmsport, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf (alle Glasgow).

Warum diese neue Veranstaltung?

Bislang kämpften diese Sportarten jeweils einzeln um Zuschauer, Sponsoren und mediale Aufmerksamkeit. Das soll durch ein einheitliches Erscheinungsbild und aufeinander abgestimmte Zeitpläne der sieben Sportarten einfacher werden. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas halten die Senderechte und wollen insgesamt rund 100 Stunden berichten. Im klassischen Fernsehen, aber auch in bis zu drei parallel angebotenen Livestreams im Internet.

Wer hatte die Idee?

Die befreundeten Marketing-Experten Marc Jörg und Paul Bristow waren jahrelang auf der Suche nach einem Projekt, wie andere Sportarten aus dem Schatten von "König" Fußball treten können. Als ihr Konzept stand, gründeten sie das European Championships Management, sie putzten bei den Verbänden Klinken, holten das Fernsehen an Bord und fanden zwei Ausrichterstädte.

Wie sieht das genaue Konzept aus?

Es ist angelehnt an die erfolgreichen TV-Konferenzsendungen, die man aus den Wintermonaten kennt. Statt zwischen Bob, Eiskunstlauf und Nordischer Kombination wird nun beispielsweise zwischen Rudern, Kunstturnen und Radsport hin und her geschaltet. Auch Parallelen zu Olympia sind erkennbar, so gibt es auch einen übergeordneten Nationen-Medaillenspiegel.

Was halten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) von diesem Projekt?

Das IOC will sich zu dieser neuen Veranstaltung nicht äußern und verweist auf das European Olympic Committee (EOC), das Veranstalter der European Games ist. DOSB-Präsident Alfons Hörmann sagt zu den European Championships: "Da versammeln sich faszinierende Sportarten auf engstem Raum. Ich bin überzeugt, dass das Format ein erfolgreicher Ansatz sein kann und wird."

Ist eine Fortsetzung geplant?

Bewerbungen für eine zweite Auflage 2022 liegen bereits vor. Man will aber den Verlauf der Premierenveranstaltung abwarten.

Vor drei Jahren fanden auf Initiative des EOC erstmals die European Games in Baku statt. Was war das genau und wird dieses Event eine Neuauflage erfahren?

Die Europaspiele sind eine vom EOC kreierte kontinentale Veranstaltung, ähnlich den Asienspielen oder den Panamerikanischen Spielen. Sie vereinte 2005 6000 Athleten aus 23 Sportarten, die wie bei Olympia gemeinsam untergebracht wurden. Vom 21. bis 30. Juni 2019 ist Minsk Schauplatz der zweiten Europaspiele.