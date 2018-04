Fragen und Antworten zu den NBA-Play-offs

Köln (SID) - Was liegt an?

In der NBA starten die Play-offs © SID

Die Play-offs der 72. Saison der National Basketball Association (NBA), der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Sind deutsche Profis dabei?

Nein. Von den vier Teams mit deutschen Spielern hat sich lediglich Rekordmeister Boston Celtics qualifiziert, für Rookie Daniel Theis ist die Saison nach einem Meniskusriss im linken Knie aber seit einem Monat vorbei. Alle anderen scheiterten klar: Superstar Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks, Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks und Paul Zipser mit den Chicago Bulls.

Wer hat die besten Chancen auf den Titel?

Die Golden State Warriors und die Houston Rockets. Champion Golden State hat seit geraumer Zeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Viel wird davon abhängen, wann Stephen Curry nach seiner Innenbandverletzung im linken Knie zurückkehren wird. Vermutlich frühestens in der zweiten Runde. Houston um Schlüsselspieler James Harden hat eine ganz starke Hauptrunde mit nur 17 Niederlagen aus 82 Spielen gezeigt und durchaus das Potenzial, erstmals seit 1995 zu triumphieren.

Wie sieht der Modus aus?

Alle Serien werden im Format "best of seven" ausgespielt. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. 16 Teams treten in der Meisterrunde an, der Sieger aus dem Osten trifft im Finale auf den Sieger aus dem Westen.

Wer zeigt die Spiele?

Sonntags bietet spox.com ein Spiel live und kostenlos an, am 15. April (21.30 Uhr) ist dies das erste Duell zwischen den Cleveland Cavaliers und den Indiana Pacers. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN überträgt in den ersten beiden Runden mindestens eine Partie pro Tag und alle Spiele ab den Conference Finals. Der Pay-TV-Sender Sport1 US zeigt bis zu vier Spiele pro Woche live. Die Finalserie wird komplett ausgestrahlt. Wer sich einen NBA League Pass kauft, kann aus allen Spielen wählen.