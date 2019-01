Fragen und Antworten zu den NFL-Play-offs

Köln (SID) - Die heiße Phase in der NFL steht an. Insgesamt zwölf Teams kämpfen in den Play-offs der US-amerikanischen Football-Profiliga ab Samstag um die Teilnahme am 53. Super Bowl.

In der NFL starten am Wochenende die Play-offs © SID

Wer sind die Favoriten?

Der Kreis der Anwärter ist groß. Star-Quarterback Drew Brees führte die New Orleans Saints mit 13 Siegen aus 16 Spielen an die Spitze der NFC. Der 39-Jährige zeigte überhaupt keine Altersschwäche, spielt bislang eine überragende Saison und hofft auf seinen zweiten Titel. Auch die Los Angeles Rams mit Quarterback Jared Goff dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen. Mit den Kansas City Chiefs um Spielmacher Patrick Mahomes (23), der unglaubliche 50 Touchdown-Pässe warf, ist ebenfalls zu rechnen. Die Philadelphia Eagles um Super-Bowl-MVP und Ersatzmann Nick Foles haben eher geringe Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Was steht auf dem Programm?

Am Samstag starten die Play-offs mit dem sogenannten Wildcard-Weekend. Die je zwei besten Teams der AFC und NFC haben ein Freilos, die verbleibenden acht Mannschaften kämpfen um den Sprung ins Viertelfinale. Die Houston Texans empfangen am Samstagabend (22.35 Uhr MEZ) die Indianapolis Colts, danach spielen die Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys (Sonntag/02.15 Uhr). Am Sonntag erwarten die Baltimore Ravens die Los Angeles Chargers (19.05 Uhr), die Philadelphia Eagles müssen zu den Chicago Bears (22.40 Uhr).

Sind noch deutsche Profis dabei?

Nein, alle sind mit ihren Teams gescheitert. Rookie-Passempfänger Equanimeous St. Brown machte sich bei den Green Bay Packers einen Namen, der 22-Jährige fing von Star-Quarterback Aaron Rodgers insgesamt 21 Pässe für starke 328 Yards. Kasim Edebali kam bei den Cincinnati Bengals am letzten Spieltag erstmals zum Einsatz, die Zukunft des 29 Jahre alten Verteidigers ist offen. Mark Nzeocha spielte bei den San Francisco 49ers die beste Saison seiner Karriere - und könnte dafür sogar belohnt werden. Der 28-Jährige ist für den Pro-Bowl auf der Position des Special Teamers als Nachrückkandidat gelistet. Falls Corey Littleton absagen oder mit den Los Angeles Rams in den Super Bowl kommen sollte, wäre Nzeocha beim prestigeträchtigen Event dabei.

Wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl LIII wird am 3. Februar im 2017 eröffneten Mercedes-Benz Stadium von Atlanta ausgetragen. Auch dieses Jahr wird kein Team vor heimischer Kulisse um die Vince Lombardi Trophäe spielen. Die Atlanta Falcons, die vor zwei Jahren im Endspiel noch unglücklich den New England Patriots unterlegen waren, verpassten die Meisterrunde knapp.

Wo werden die Spiele übertragen?

Alle Spiele der Play-offs werden auf ProSieben (Super Bowl) bzw. ProSieben MAXX sowie im Livestream auf ran.de zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN wird ebenfalls alle Begegnungen übertragen.