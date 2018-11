Fragen und Antworten zum Großen Preis von Abu Dhabi

Abu Dhabi (SID) - Was steht an?

In Abu Dhabi findet das Saisonfinale der Formel 1 statt © SID

Das letzte von 21 Saisonrennen in der Formel 1, der Große Preis von Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ/RTL). Für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel bietet sich nach der WM-Niederlage gegen Lewis Hamilton sowie der Pleite in der Teamwertung noch einmal die Chance, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Seit drei Monaten hat der Heppenheimer kein Rennen mehr gewonnen.

Wer hört auf?

Fernando Alonso nimmt Abschied von der Formel 1. Der Spanier fährt in Abu Dhabi sein 313. und wohl letztes Rennen in der Königsklasse, der 37-Jährige gewann 32 davon. Es ist das Ende einer Ära, die mit seinen zwei WM-Titeln 2005 und 2006 so verheißungsvoll begann, mit seiner Rückkehr zu McLaren seit 2014 aber kein glückliches Ende nahm. Alonso will in Zukunft nach der so genannten "Triple Crown" des Motorsports greifen. Triumphe beim Grand Prix von Monaco, in Le Mans und bei den Indy 500 hat bislang nur der Brite Graham Hill geschafft. Alonso fehlt noch der Sieg in Indianapolis, das soll sich 2019 ändern.

Was verspricht Spannung?

Max Verstappen ist ja eigentlich immer für Schlagzeilen gut. Zuletzt in Sao Paulo leistete sich das Supertalent von Red Bull wieder einen seiner Jekyll-and-Hyde-Tage. Es dürfte interessant werden zu beobachten, wie der Niederländer nun auf seinen Ausraster gegenüber Esteban Ocon reagiert. Viele Experten trauen dem Niederländer erst dann den WM-Titel zu, wenn er endlich seine Emotionen unter Kontrolle kriegt.

Worum geht es noch?

Die WM-Titel sind längst an Hamilton und Mercedes vergeben, aber für die Mittelfeld-Teams steht in der Konstrukteurs-Wertung noch einmal sehr viel Geld auf dem Spiel. Die ersten drei Plätze sind an Mercedes, Ferrari und Red Bull vergeben, aber dahinter sind noch Verschiebungen möglich. Und jeder Rang weiter oben bedeutet ein paar mehr Millionen auf dem Konto für die nächste Saison.

Was macht den Großen Preis von Abu Dhabi aus?

Nach dem Start in der Abenddämmerung hetzen die Piloten durch die - allerdings exzellent ausgeleuchtete - Wüstennacht. Ungewöhnlich ist das Rennen auch unter architektonischen Gesichtspunkten: Ein Teil der Boxenausfahrt verläuft unterhalb des Kurses, wie aus einer Tiefgaragenausfahrt kommend fädeln die Fahrer wieder auf die Strecke ein. Zudem ist in den Yas Marina Circuit ein Luxushotel integriert.