Fragen und Antworten zur Auslosung der EM-Qualifikation

Dublin (SID) - Auch das noch! Als hätten WM-Debakel und Abstieg in der Nations League nicht gereicht, droht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation eine schwere Gruppe. Warum bei der Auslosung am Sonntag in Dublin Duelle mit Weltmeister Frankreich möglich sind und wie Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Auswahl die paneuropäische Endrunde 2020 trotzdem erreichen kann - so funktioniert die EM-Quali:

Deutschland droht eine schwere EM-Qualifikations-Gruppe © SID

Was steht an?

Am Sonntag (12.00 Uhr/n-tv) werden im Beisein von Bundestrainer Joachim Löw im Convention Center von Dublin die Qualifikationsgruppen für die EM 2020 ausgelost. Nach dem Abstieg aus der Nations League mit nur zwei Punkten ist die deutsche Nationalmannschaft nur in Topf 2.

Droht der DFB-Auswahl eine Hammergruppe?

Sie bekommt auf jeden Fall ein gesetztes Team zugelost. Das sind die vier Gruppensieger der Division A der Nations League - Europameister Portugal, England, die Niederlande und die Schweiz. Außerdem: Weltmeister Frankreich, Vize Kroatien, Belgien, Spanien, Italien und Polen. Die nominell schwerste Gruppe wäre: Frankreich, Deutschland, Serbien oder Türkei, Griechenland, Mazedonien, Lettland.

Wie wird gelost?

Die vier Teams aus dem Nations-League-Topf mit den Siegern der A-Liga bilden die Gruppenköpfe A bis D. Die restlichen sechs topgesetzten Mannschaften in Topf 1 bilden die Gruppenköpfe E bis J. Anschließend werden die Teams aus Topf 2 (mit Deutschland), 3, 4 und 5 in diese zehn Gruppen gelost. Am Ende werden die schwächsten Teams aus Topf 6 in die Gruppen F bis J gelost. Damit gibt es je fünf Fünfer- und Sechsergruppen.

Gibt es Einschränkungen?

Ja, und zwar sehr viele. So können maximal zwei EM-Gastgeberländer in eine Gruppe gelost werden. Drei Kombinationen sind aus politischen Gründen ausgeschlossen (Gibraltar/Spanien, Bosnien-Herzegowina/Kosovo und Kosovo/Serbien). Maximal zwei der zehn Länder mit unsicheren Wetterverhältnissen im Winter (Weißrussland, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Russland, Ukraine) dürfen in einer Gruppe sein. Weitere Einschränkungen greifen für Kasachstan, Aserbaidschan und Island, um große Reisedistanzen zu vermeiden.

Wann wird gespielt?

Vorgesehen sind fünf Doppelspieltage: Auftakt Ende März, Juni, September, Oktober, November. Landet Deutschland in einer Sechsergruppe, hat es nur Pflichtspiele. In einer Fünfergruppe wären zwei Termine für Testspiele frei.

Wer qualifiziert sich für die EM?

Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten, womit 20 der 24 EM-Tickets vergeben sind. Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 1. Dezember 2019 statt - obwohl dann die vier Starter, die über die Play-offs ermittelt werden, noch nicht feststehen.

Welche Play-offs?

Vom 26. bis 31. März 2020 werden die restlichen vier EM-Tickets ausgespielt. Teilnehmer sind die jeweiligen Gruppensieger aus den Ligen A bis D der Nations League. Hat eines dieser Teams bereits über die reguläre Quali sein Ticket gelöst, rückt das jeweils nächstbeste Team nach. Damit spielt auch die schwächste Liga D einen EM-Starter aus.

Wann und wo steigt die EM?

Die Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 erstmals auf dem gesamten Kontinent statt. Gespielt wird in zwölf Ausrichterstädten, für Deutschland ist München mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale dabei. Das Endspiel und die beiden Halbfinals werden im Wembley-Stadion in London ausgetragen.