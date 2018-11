Fragen und Antworten zur Eisschnelllauf-Saison

Köln (SID) - Am Freitag starten die deutschen Eisschnellläufer im japanischen Obihiro international in den Winter. Der SID beantwortet wichtige Fragen zur Saison.

Claudia Pechstein ist mit 35 DM-Siegen Rekordmeisterin © SID

Was liegt an?

Die nationalen Meistertitel sind bereits seit zwei Wochen vergeben, doch wirklich Fahrt nimmt die Saison für die deutschen Eisschnellläufer erst mit dem Weltcup-Start in Obihiro auf. In Japan findet der erste internationale Härtetest statt, insgesamt stehen im Winter sechs Weltcup-Wettbewerbe auf dem Programm.

Wie ist die Lage im Verband?

Nach der Enttäuschung bei den Winterspielen in Pyeongchang stand die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) fast acht Monate ohne sportliche Führung da. Nun wurde der langjährige Shorttrack-Verantwortliche Matthias Kulik als neuer Sportdirektor vorgestellt, außerdem ist ein geschäftsführender, hauptberuflicher Vorstand geplant. Das Trainerteam besteht aus mehreren Personen, darunter Junioren-Bundestrainer Erik Bouwman. Dieser betreut auch den Olympiakader.

Was ist der Saison-Höhepunkt?

Die Heim-WM in Inzell überstrahlt alles. Bei der Einzelstrecken-WM vom 7. bis 10. Februar 2019 hoffen Altmeisterin Claudia Pechstein und Co. in der Max Aicher Arena auf Edelmetall.

Was ist von den Deutschen zu erwarten?

Die goldenen Zeiten des deutschen Eisschnelllaufs sind vorüber, bei den Winterspielen in Südkorea ging die DESG zum zweiten Mal in Folge leer aus. Realistische Medaillenchancen haben im Saisonverlauf der Olympiasiebte Patrick Beckert und 500-m-Vizeweltmeister Nico Ihle, der in Südkorea Achter wurde. Spannend ist die Frage, ob die 46-jährige Pechstein dem Alter weiterhin trotzen kann und wieder zu Top-Platzierungen in der Lage ist.

Auf wen muss man international achten?

An der Weltspitze thronen weiterhin die Niederlande, die mit 16 Medaillen bei Olympia, davon siebenmal Gold, überzeugten. Beckert muss sich auf der Langstrecke etwa mit den Superstars Sven Kramer und Jorrit Bergsma messen. Sprinter Nico Ihle bekommt es unter anderem mit Doppel-Olympiasieger Kjeld Nuis (1000 m und 1500 m) und dem norwegischen 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen zu tun. Zu Pechsteins Gegnerinnen zählen neben den niederländischen Olympiasiegerinnen Esmee Visser und Carlijn Achtereekte auch weiter ihre tschechische Dauerrivalin Martina Sablikova.

Zeitplan

16. bis 18. November 2018: 1. Weltcup in Obihiro/Japan

23. bis 25. November 2018: 2. Weltcup in Tomakomai/Japan

7. bis 9. Dezember 2018: 3. Weltcup in Tomaszow Mazowiecki/Polen

14. bis 16. Dezember 2018: 4. Weltcup in Heerenveen/Niederlande

11. Januar: Europameisterschaft in Ritten/Italien

1. bis 3. Februar 2019: 5. Weltcup in Hamar/Norwegen

7. bis 10. Februar 2019: Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Inzell

23. bis 24. Februar 2019: Sprint-Weltmeisterschaft in Heerenveen/Niederlande

2. bis 3. März 2019: Mehrkampf-Weltmeisterschaft in Calgary/Kanada

9. bis 10. März 2019: 6. Weltcup in Salt Lake City/USA