Fragen und Antworten zur Fecht-EM in Düsseldorf (zusammengestellt vom SID)

Düsseldorf (SID) - Was steht an?

Hartung ist begeistert von direkter Athletenförderung © SID

Die Europameisterschaft im Fechten. In den Disziplinen Florett, Degen und Säbel wird vom 17. Juni bis 22. Juni unter dem Motto "Made of steel" auf der Planche in Düsseldorf um EM-Edelmetall gekämpft. Nach 2001 in Koblenz und 2010 in Leipzig findet die EM zum dritten Mal in Deutschland statt.

Wie viele Entscheidungen fallen in Düsseldorf?

450 Athleten aus 49 Nationen kämpfen in der Messehalle 8b um Medaillen in zwölf Wettbewerben und um Qualifikationspunkte für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Wie groß ist der deutsche Kader?

Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) hat einen Kader mit 24 Athletinnen und Athleten für den wichtigen Wettkampf in der Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2020 nominiert. Aktuell stehen die Mannschaften im Damen-Florett und im Herren-Säbel auf den entsprechenden Qualifikations-Plätzen.

Was gibt der DFeB als Ziel aus?

Ziel für die deutschen Fechter sind Top-Platzierungen unter den besten Acht.

Wie sind die Medaillenchancen der deutschen Fechter?

Größte Medaillenhoffnung des DFeB ist Säbel-Europameister Max Hartung, der sich in dieser Saison in exzellenter Form präsentiert. Sechsmal gelang ihm bereits der Sprung aufs Podium. Der Dormagener kann seinen dritten EM-Titel in Folge gewinnen. Auch die erst 19 Jahre alte Florettfechterin Leonie Ebert wird als Medaillen-Kandidatin gehandelt.

Was ist das Florett?

Das Florett ist eine leichte Stoßwaffe mit einem Höchstgewicht von 500 g. Treffläche ist der Rumpf ohne Arme und Beine. Treffer zählen nur, wenn sie mit der Spitze gesetzt werden. Treffer, die außerhalb der gültigen Trefffläche aufkommen, unterbrechen das Gefecht, werden aber nicht gewertet.

Was ist der Degen?

Der Degen ist wie das Florett eine Stoßwaffe, jedoch mit einem Höchstgewicht von 770 g schwerer. Im Degen ist der ganze Körper die gültige Trefffläche. Wie im Florett müssen alle Treffer mit der Spitze aufkommen und nicht mit der Klingenseite. Da der ganze Körper gültige Trefffläche ist, gibt es keine ungültigen Treffer - ausgenommen, wenn der Fechter beispielsweise den Boden trifft.

Was ist der Säbel?

Der Säbel ist eine Hieb- und Stichwaffe, bei der der ganze Körper oberhalb der Gürtellinie getroffen werden darf. Ausgenommen die Waffenhand. Wie beim Florett ist das Maximalgewicht beim Säbel 500 g. Wie im Florettfechten werden Treffer außerhalb der gültigen Trefffläche nicht gewertet. Anders als beim Florettfechten unterbrechen diese Treffer das Gefecht aber nicht. Treffen beide Fechter innerhalb einer kurzen Zeitspanne (wenige Millisekunden), so dass beide Lampen auf der Trefferanzeige auslösen, bestimmt der Kampfrichter nach den Regeln des Treffervorrechts, wessen Treffer gewertet wird.

Wer überträgt live?

Die ARD überträgt die Wettkämpfe im Livestream.

Was noch zu sagen wäre ...

"Die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 im eigenen Land zu haben, ist für die Sportler eine super Möglichkeit, sich unter den besten Bedingungen vorzubereiten und unter diesen auch zu fechten." (DFeB-Präsidentin Claudia Bokel)