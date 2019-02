Frankfurt: Basler rät Jovic von Wechsel ab

Frankfurt/Main (SID) - Ex-Nationalspieler Mario Basler rät Topstürmer Luka Jovic zu einem Verbleib bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. "Was nützt es mir, wenn ich das Barcelona-Trikot trage, aber auf der Bank sitze?", fragte Basler im Hessischen Rundfunk in der Sendung "Heimspiel!".

Der frühere Eintracht-Trainer Dragoslav Stepanovic vertritt die gleiche Meinung. "Jetzt zeigt er gerade, dass er ein Guter werden kann. Wenn er jetzt aber wechselt, stehen wieder zwei, drei Leute vor ihm. So kann eine Karriere kaputt gehen", sagte der 70-Jährige.

Sowohl Stepanovic als auch Basler rechnen mit einem Weiterkommen der Eintracht in der Europa-League-Zwischenrunde am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Schachtjor Donezk: "Wir haben da außer den zwei Toren, die wir geschossen haben, noch drei, vier Chancen gehabt", sagte Stepanovic über das Hinspiel (2:2) vergangene Woche in der Ukraine.

Basler unterstrich die gute Ausgangsposition der Frankfurter. Er sei "überzeugt, dass sie das Spiel gewinnen". Die Mannschaft habe bisher eine tolle Europa-League-Saison gespielt. "Sie wären blöd, wenn sie das verschenken", sagte der 50-Jährige.