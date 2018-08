Frankfurt: Chandler fällt nach Knie-OP halbes Jahr aus

Frankfurt/Main (SID) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss ein halbes Jahr auf Verteidiger Timothy Chandler verzichten. Der Amerikaner unterzog sich am Freitag in Augsburg einer Operation am Knorpel des rechten Knies. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit.

Knie-OP: Timothy Chandler fällt sechs Monate aus © SID

Für Chandler ist der Eingriff nichts Neues. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige wegen eines Meniskusrisses zwei Monate ausgefallen. Die gleiche Verletzung hatte er bereits 2014 und 2015.