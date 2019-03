Frankfurt: Gegen Hoffenheim "fast" alle Spieler an Bord

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim personell fast aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben momentan fast alle Mann an Bord", sagte der Österreicher am Freitag. Auch Mittelfeldspieler Gelson Fernandes sei nach überstandener Oberschenkelverletzung "wieder fit", sagte Hütter: "Ob er gegen Hoffenheim eine Option ist, muss ich mir noch überlegen."

Hütter hat gegen Hoffenheim fast alle Spieler an Bord © SID

Der Trainer erwartet ein "interessantes" Spiel mit zwei offensiven Teams. "Beide Mannschaften lieben den Weg nach vorne", sagte Hütter: "Auch Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der nach vorne spielen möchte." Dass den Gästen hauptsächlich wegen Verletzungen ein halbes Dutzend Spieler fehlen wird, sei ihm "bekannt", sagte der 49-Jährige: "Aber das beeinflusst uns jetzt nicht großartig."