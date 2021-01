Frankfurt: Hütter will an Liga-Erfolg gegen Bayer anknüpfen

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt schöpft Mut für den DFB-Pokal aus dem Sieg gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga. "Wir müssen ein Spiel zeigen wie zu Hause und mutig sein", sagte der Österreicher vor der Zweitrundenpartie bei der Werkself am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). In der Liga hatten die Hessen zuletzt einen überzeugenden Sieg gegen Leverkusen eingefahren (2:1).

Adi Hütter ist zuversichtlich vor Duell mit Leverkusen © SID

"Es ist ein einziges Spiel, in dem beide weiterkommen wollen. Und es ist ein Wettbewerb, der Frankfurt liegt", sagte der Coach des Titelträgers von 2018. Leverkusen sei zwar "ein schwieriges Los. Aber wir wollen so weit wie möglich im Pokal kommen. Wir müssen unsere aktuelle Form mitnehmen", sagte Hütter. Bayer stehe "unter Zugzwang, nachdem es zuletzt nicht mehr so rund lief".

Offensivspieler Filip Kostic steht der Eintracht aufgrund einer Roten Karte in der vergangenen Pokalsaison nicht zur Verfügung. Der Gewinner der Partie muss im Achtelfinale (2./3. Februar) bei Regionalligist Rot-Weiss Essen antreten.