Frankfurt Skyliners schließen eSport-Sparte

Frankfurt/Main (SID) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners zieht sich nach der laufenden Saison wieder aus dem eSport zurück. "Der Klub wird seine Kräfte auf den laufenden Spielbetrieb sowie seine zahlreichen weiteren Projekte in der Rhein-Main-Region konzentrieren", teilten die Skyliners am Donnerstag mit.

Die Skyliners ziehen sich aus dem eSport zurück © SID

Das Frankfurter Team spielt "The PreSeason", erstes deutsches NBA 2K ProAM-Turnier, in diesem Monat zu Ende und zieht sich dann zurück. Die Hessen waren im November 2017 als erster Basketball-Bundesligist in den eSport eingestiegen.

"Für uns ist nun der Punkt gekommen, an dem wir deutlich investieren und auch zu anderen eSport-Spielen wechseln müssten, um uns weiterentwickeln zu können. Dazu sind wir derzeit nicht bereit", sagte Yannick Krabbe, Leiter Vertrieb der Frankfurt Skyliners.