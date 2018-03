Frankfurt: Verletzter Mascarell erhält Heimaturlaub

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf den am Fuß verletzten Mittelfeldspieler Omar Mascarell verzichten. Wie Trainer Niko Kovac am Freitag mitteilte, erhielt der seit Anfang Februar pausierende Spanier vier Tage Heimaturlaub, um "Kraft zu tanken und auf andere Gedanken zu kommen". Anschließend solle einer erneute Untersuchung Aufschluss über Mascarells Verletzung geben.

Omar Mascarell darf zur Regeneration in die Heimat © SID

Von der Leihgabe von Real Madrid abgesehen kann Kovac gegen den Rhein-Main-Rivalen allerdings aus dem Vollen schöpfen. "Ich hatte 25 Feldspieler im Training, habe also die Qual der Wahl", sagte der Kroate. Den Gegner aus Mainz will Kovac trotz des deutlichen Erfolgs im Pokal-Viertelfinale (3:0) Mitte Februar nicht unterschätzen. "Die Mainzer gehen mittlerweile anders zu Werke. Sie stehen sehr kompakt", warnte er.